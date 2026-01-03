【ニューヨーク＝木瀬武】今年最初の取引となる２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前営業日比３１９・１０ドル高の４万８３８２・３９ドルだった。値上がりは５営業日ぶり。航空機大手ボーイングや建設機械大手キャタピラーなどの銘柄が買われた一方、ＩＴ大手マイクロソフトやネット通販大手アマゾン・ドット・コムが売られた。ＩＴ企業が多いナスダック総合指数の終値は６・３６ポイント安の２