真のレギュラーへ−。広島の中村奨成外野手（２６）が本紙の新春インタビューに応じた。昨季はキャリアハイを大きく更新する１０４試合に出場。ようやく殻を破ったかつてのドラ１は「本当の意味で勝負の年」と位置づける２６年シーズンの目標とともに、野球人生全体を俯瞰（ふかん）して、お正月にふさわしい大きな夢を語った。◇◇−あけましておめでとうございます。「おめでとうございます。今年もよろしくお願い