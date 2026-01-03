イランで激化している物価高などへの抗議デモをめぐり、アメリカのトランプ大統領はイラン当局が暴力的に鎮圧すれば「デモ参加者を救出する」意向を示しました。トランプ大統領は2日、自らのSNSに「もしイランが平和的なデモ参加者に発砲し、暴力的に殺害するようなことがあれば、アメリカは彼らを救うために行動を起こす」と投稿しました。「我々はいつでも出動できる状態だ」としています。これに対し、イランの最高安全保障委員