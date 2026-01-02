ジュンが運営する「ボンジュール レコード（bonjour records）」が、ロックバンド「ザ・ストーン・ローゼズ（THE STONE ROSES）」とのコラボレーションTシャツを発売する。2026年1月16日からbonjour records DAIKANYAMAとJUNの公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】ザ・ストーン・ローゼズは、イアン・ブラウン（Ian Brown）と幼馴染のジョン・スクアイア（John quire）が1983年にイギリス・マンチェスターで