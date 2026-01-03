本日1月3日（土）23:30〜24:25 日本テレビ（関東ローカル）にて「ニッポン人の頭の中〜2026年 みんなの本音SP〜」を放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。2023年から2024年3月まで放送していた、有田哲平（くりぃむしちゅー）と進行・藤井貴彦がレギュラー出演する「ニッポン人の頭の中」がパワーアップし、正月特番としてこのたび復活！この番組は検索エンジンやSNS、日常にあふれかえる多種多様なデータをもとに、ニッポン人