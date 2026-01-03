気象庁は３日、東日本と西日本の日本海側で大雪、東日本の太平洋側で落雷・竜巻に、それぞれ注意するよう呼び掛けた。発表によると、日本付近は冬型の気圧配置となっており、本州付近の上空約５５００メートルにはマイナス３６度以下の強い寒気が流れ込んでいる。このため、日本海側を中心に大雪となっている。３日午前６時から２４時間の降雪量の予想は、関東甲信地方と北陸地方で４０センチ、近畿地方で３０センチ、中国地