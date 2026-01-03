第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は３日、復路が行われる。芦ノ湖のスタートは午前８時。読売新聞オンラインでは、早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）の解説でレースを詳報する。（デジタル編集部）前日の往路で前半の劣勢をひっくり返したエース黒田朝日の走りが青山学院大の総合３連覇への視界を良好にした。先手必勝を