昭和天皇とその后、香淳皇后に関する重要な史料や公式記録が続々発刊、公開されている。戦後に初代宮内庁長官となった田島道治が天皇とのやりとりを記録した『昭和天皇拝謁記』全7巻（岩波書店、2021〜23年）、戦中期の侍従長、百武三郎が記した『百武三郎日記』全3巻（同、2025年、2巻まで刊行）、そして皇后の日々の活動を編年体で記録した「香淳皇后実録」（宮内庁ホームページに公開中）などだ。【画像】昭和天皇と香淳皇后