〈〈なぜこんなことに!?〉その先に道はなかった…岐阜県に「どこにも接続しない道路」が残された“まさかの経緯”とは〉から続く異形のトンネル、信じられないほど狭い道、常軌を逸した急カーブ……。【画像】鉄道トンネルが県道に…？ 福井県に存在する、なんとも贅沢な道“北陸本線旧トンネル群”の写真をまとめて見る日本各地には、思わず目を疑うような“仰天道路”が点在している。そんな中から、見た目のインパクトや走