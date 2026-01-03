〈高知空港そばの田園地帯に突然現れる“ナゾのコンクリ構造物”…歴史を振り返ってわかった、その“意外な正体”とは〉から続く異形のトンネル、信じられないほど狭い道、常軌を逸した急カーブ……。【画像】「ここは通れぬ道と本能が察する」…29kmに渡る自動車交通不能区間、“日本一の酷道”を写真で一気に見る日本各地には、思わず目を疑うような“仰天道路”が点在している。そんな中から、見た目のインパクトや走行のス