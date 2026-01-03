愛犬に教えるお手は「足を触られる練習」になる お手の動作について一度考えてみましょう。お手とは、犬が自分から前足を差し出す行動です。 つまり、「人の手が自分の足に触れる」ことを自然に受け入れる練習になるということ。 この経験を繰り返すことで、犬は「足を触られても怖くない」「この行動をすると褒められる」と学び、足への接触に対してポジティブな印象を持ちやすくなります。 正の強化、