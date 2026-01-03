日本付近は、強い寒気が居座り、冬型の気圧配置が続いています。3日も東日本と西日本の日本海側を中心に、大雪に十分注意が必要です。2日は太平洋側でも所々で雪が降りました。東京では、夜になって平年より1日早い初雪を観測し、1センチの積雪を記録しました。日本海側では3日も、大雪となる所がありそうです。北陸を中心に広い範囲で雪が降り続き、強く降る所もあるでしょう。午後は降り方がしだいに弱まりますが、山沿いを中心