近ごろはプロ仕様モデルでも、一般アマチュアが使いこなせるドライバーが増えた。寛容性が上がりやさしくなったことを活かしつつ「プロのような直進性の高い強弾道で飛ばしたい！」と思ったはずが、うまくいかないゴルファーはこのレッスンが必読！ クラブ性能を引き出すスイングのポイントを、道具の正しい使い方から上達させるレッスンに定評がある田渕信行コーチが指南する。 切り返しでの"円"の動きをおろ