強い寒気が流れ込んだ2日、長崎県内各地で朝方から降雪が観測された。長崎地方気象台は3日明け方にかけて平地でも大雪に注意するよう呼びかけており、雪の三が日となりそうだ。初売りなどでにぎわった長崎スタジアムシティ（長崎市幸町）では2日昼前、時折視界を遮るほどの雪が降り、サッカースタジアムの芝生が白く覆われた。気象台によると、長崎市で0・4度、佐世保市で1・0度、島原市で氷点下0・5度の最低気温を観測した。