年が明けた1日朝、大分県日田市の三隈川公園では、初日の出を見ようと大勢の人が集まった。この日午前7時の同市の気温は氷点下2・8度。薄暗いころから防寒着を着込んだ家族連れらが川岸に集まり始めた。午前7時40分ごろ、雲の切れ間からゆっくりと黄金色の光が顔をのぞかせ、霧が立ち上る三隈川の川面を照らした。初日の出を今か今かと待ち望んでいた人たちは、写真を撮ったり手を合わせたりしていた。（菊地俊哉）