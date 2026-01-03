長崎市松山町の平和祈念像前で1日、核兵器廃絶と平和な世界の実現を求める「正月座り込み」が行われた。25年目の今年は被爆者や高校生平和大使ら約70人が参加。高市早苗政権が非核三原則の見直しを示唆するなど核を取り巻く現状を懸念しつつも、平和への思いを新たにした。県平和活動センター被爆者連絡協議会（被爆連）の川副忠子議長（81）は官邸幹部による「核保有」発言に触れ「世界には核を脅しに使う国もあり、被爆80年