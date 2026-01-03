佐賀県基山町立図書館の2023年度の個人貸出冊数が27万5533冊となり、人口1万5千人以上2万人未満の自治体にある81の図書館で全国1位になった。日本図書館協会の集計に基づき、町が発表した。日本一になるのは16年度の開館以来8年連続で、城本直子館長は「利用者が、図書館を自分の本棚として使ってくれているのがうれしい」と喜んでいる。現在の図書館は移転建て替えを経た3代目で、基山小そばの中央公園内に16年4月に開館した