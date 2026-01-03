リサイクル事業を手がけるサニックスホールディングス（HD、福岡市）は、飲食店などから排出される廃液を活用し、二酸化炭素（CO2）の削減効果がある航空機用再生燃料（SAF）の原料を製造する実証事業に乗り出す。北九州市若松区の工場で今年春ごろから本格化させ、実用化を目指す。脱炭素の流れを背景に高まるSAFの需要を取り込む狙いだ。