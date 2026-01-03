私たちの社会には「国民的議論が必要」といわれる課題がたくさんある。代表的なのは憲法改正の是非だろう。防衛力強化の範囲、少子化に歯止めをかける対策、選択的夫婦別姓を導入するかどうか、あるいは死刑制度の存廃もそうだ。高市早苗首相は昨年の所信表明演説で「社会保障制度の給付と負担の在り方」を挙げた。どれを取っても意見をまとめるのは難しい。国会でも賛成と反対が厳しく対立し、なかなか結論にたどり着かな