東京一極集中の是正や災害時のバックアップを目的とする「副首都構想」の法制化に向けた議論が2026年、本格化する。福岡、北九州の両市長が「福岡は適地」と発信するなど九州でもにわかに関心が高まるが、太平洋戦争中に福岡県が遷都の候補地だった過去はあまり知られていない。場所は茶畑が広がる南部の八女市。当時の政府が検討していたその計画とは−。