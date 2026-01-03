長崎北陽台は幸先よく先制したものの、準優勝4度の御所実に前半で逆転され、3大会ぶりの8強を逃した。後半26分に意地のトライを決めた主将で高校日本代表候補のナンバー8山口貴（3年）は「ゴール前まで行けても（トライを）取り切れなくて、流れを変えられた」と涙した。品川監督は「ラインアウトの乱れから攻撃できなかったこと、ディフェンスが意思統一できなかったこと」と敗因を挙げた。