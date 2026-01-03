J1福岡は1日、DF安藤智哉（26）がドイツ1部ザンクトパウリへ完全移籍すると発表した。2025年は福岡でリーグ戦36試合に出場し、守備の要として活躍する一方でチーム2位の4得点も記録。福岡所属選手としては24年ぶりに日本代表に選出された。クラブを通じて「アビスパ福岡のユニホームを着てプレーできたことを誇りに思います。本当にありがとうございました」などとコメントした。