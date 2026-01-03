J1福岡は2日、DF小田逸稀（27）がJ3松本に完全移籍すると発表した。GK永石拓海（29）がJ2徳島に、昨季徳島に期限付き移籍していたDF井上聖也（26）が今季J1に昇格する水戸にそれぞれ期限付き移籍することも発表した。ともに6月30日まで。