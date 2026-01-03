大分東明が惜敗大分東明は逆転負けで2大会連続の8強入りを逃した。先制した前半を14−14と同点で折り返し、勝ち越された後半は必死に追いすがったものの、東海大大阪仰星に4点届かなかった。主将のFB田中（3年）は「絶対に勝ち切りたかった」と悔し涙。白田監督は「あと一歩足らない部分があったということ。負けたのは監督のせい。あの子たちは合格点」と話した。