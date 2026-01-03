東福岡が10トライを奪って慶応志木に快勝し、20大会連続で8強入りした。3回戦の全試合終了後に準々決勝の組み合わせ抽選があり、同県の筑紫を破った東海大相模との対戦が決定。最後にくじを引いた主将のナンバー8須藤（3年）は「大きいフォワードがいるので、自分たちのフォワードが格闘者となってしっかり体をぶつけて戦っていきたい」と強調。筑紫との3回戦を研究して臨む。