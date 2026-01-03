黒崎播磨が九州勢トップの7位で2年ぶりの入賞を果たした。2024年の4位が過去最高で、3位以内を掲げてレースに臨んだが、目標には届かなかった。昨年12月の福岡国際マラソンで3位に入り、今大会は5区で好走した主将の細谷は「最低限の走りはできたが、もっと上に行くには、僕の区間でもっと上に行っておかないと駄目だった」と悔しがった。