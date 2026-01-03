【経済指標】 【米国】 PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）23:45 結果51.8 予想51.8前回51.8 【発言・ニュース】 ＊日米首脳が電話会談 高市首相は２日夜、トランプ大統領と電話会談し、春の訪米でトランプ大統領と合意したと伝わった。 ＊サウジとＵＡＥの緊張激化 サウジ主導の連合軍がイエメンで、ＵＡＥの支援を受ける対立勢力に対して空爆を実施した。隣国イエメンの紛争を巡り、ペル