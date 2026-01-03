新年恒例の「２６年馬トク報知３歳馬番付」を公開。ＰＯＧ担当の美浦・坂本達洋、栗東・ヤマタケ（山本武志）の両記者がクラシックを見据え、牡馬編と牝馬編でそれぞれの注目馬を指名した。ヤマタケ（以下「ヤ」）「今年は悩ましいなぁ。牡馬も牝馬も例年にない混戦ムード」坂本（以下「坂」）「牡馬は昨年、クロワデュノールが頭一つ抜けてましたけどねぇ」ヤ「一応、朝日杯ＦＳ組が上位かな」坂「確かに。上位人気５頭