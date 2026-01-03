3日も強い寒気が居座るでしょう。日本海側を中心に、大雪に十分注意してください。日本海側を中心に雪が降り、東日本と西日本は、大雪になる所があるでしょう。太平洋側は、晴れ間が出る所が多いですが、東海や近畿などでは、雪や雨の降る所がありそうです。積雪や路面の凍結に十分注意してください。■予想最高気温日中は3日も気温が低く、各地で真冬並みの寒さとなるでしょう。■週間予報4日は、雪のピークは越えますが、札幌や