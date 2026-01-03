日本海側は雪が続き、北陸は雷を伴って強く降るところもあるでしょう。西日本や東日本の太平洋側の雪は昼頃までで、午後は次第に晴れてきそうです。きのう夜、雪が降った関東の天気は回復しますが、まだ雪が残っているところもあるため、朝は路面状況の変化に注意が必要です。【予想最高気温】西日本や北陸できのうより高くなりますが、それでも福岡や大阪は8℃までしか上がらず、厳しい寒さが続くでしょう。一方、関東や北日本は