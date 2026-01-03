JR東日本は2026年1月9日(金)から3月8日(日)まで、「JR東日本 レジェンドトレインスタンプラリー −記憶に残る“名車”たち−」を開催。普通列車から特急、新幹線まで、昭和・平成・令和の各時代を彩った「レジェンド」級の車両たちがスタンプになって登場します。「はくつる」「はやぶさ」「カシオペア」…まずは10駅達成を目指そう今回のラリーは「1st STAGE」と「2nd STAGE」の2部構成になっています。まず参加者が目指すのは、