箱根駅伝の名勝負といえば、「渡辺康幸VSステファン・マヤカ」の2区の激走が外せない。ときは第71回箱根駅伝（1995年）。ライバル校だった早稲田大学と山梨学院大学のエースが、かつてないほど熾烈な区間賞争いを繰り広げたのだ。2人の証言とともに、「永久不滅の対決」の裏側を伝える。※本稿は、作家の佐藤 俊『箱根2区』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。高校時代からしのぎを削ってきた渡辺康幸とステファン・マヤ