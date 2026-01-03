後半途中から出場した三笘薫の活躍により、ブライトンは敵地のウェストハム戦で貴重な勝点１を拾った。試合後、三笘は「負けなくて良かった。連戦なんでポジティブに行くしかないと思う」と冷静に受け止めた。前半は両チームともにミスが目立ち、順位表の中位〜下位で燻る状態にあることが容易に理解できるプレー内容で試合が進んだ。体調不良により前節を欠場した三笘は、１点を追う58分から出場。左足首痛から復帰して３試合