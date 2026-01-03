◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は2日、3回戦の8試合が開催されました。Aゾーンでは神戸弘陵学園(兵庫)を相手に、試合終了間際の勝ち越しゴールで接戦を制した尚志(福島)と、粘り強い守備で強豪の昌平(埼玉)を完封した帝京長岡(新潟)が準々決勝進出を決めました。攻守に安定した戦いぶりを見せた両チームが次戦で激突となります。Bゾーンでは、神村学