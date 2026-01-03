飼い主のおやつが気になる猫【漫画を読む】飼い主のおやつが気になる猫だが…!?愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.2万人(2025年12月23日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガのおもしろい行動をテーマにした3つの作品を紹介しよう。■おやつに目がない猫!?お店で猫用のおやつを買い、