「京都金杯・Ｇ３」（４日、京都）午（うま）年生まれで年男となる松山は、富士Ｓ７着以来となりファーヴェントでＶを狙う。３戦ぶりのコンビとなるが、２３年８月の新馬戦（新潟）で強い勝ち方をした時にも手綱を取っており、「いいモノを持っている馬。それを競馬で発揮できれば」と期待を寄せる。年男が京都金杯を勝つとなれば、１７年に武豊がエアスピネルで制して以来となる。