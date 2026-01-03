「新馬戦」(４日、京都)日曜京都５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣を迎えるのがフォーチュンライド（牝３歳、父エピファネイア、栗東・福永）だ。１週前追いでは栗東ＣＷで６Ｆ８２秒７−３７秒４−１１秒２をマークし、野元助手は「順調に乗り込んで水準以上の動きができています。牝馬なのにドシッと安定感のある走りをする。お利口さんで落ち着きがあって、（川田）将雅からも高評価をもらっているので。入厩当時からいい