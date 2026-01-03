「ＰＯＧ３歳馬特選情報」(２日)ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈美浦〉ホープフルＳ１２着のジーネキング（牡、斎藤誠）は、引き続き斎藤とのコンビで京成杯（１８日・中山、芝２０００メートル）へ。葉牡丹賞２着のポルフュロゲネトス（牡、矢嶋）も同レースに向かう。昨年１０月の新潟で初勝利を挙げたガラベイヤ（牝、加藤士）は１２日の中山８