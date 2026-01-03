「新馬戦」(４日、中山)近親に１４年桜花賞馬ハープスターを持つオービタルピリオド（牡３歳、父キタサンブラック、美浦・奥村武）が、日曜中山６Ｒ（芝２０００メートル）でデビューする。牡馬ながら線の細さは残るが、「素質は相当。ゲートなんかはセンスの塊」と奥村武師の評価も高い。その一方で、課題は前向きさが強い気性。「気性的に危うい部分もあるので、まずは無事に初戦を終えられれば」。将来を見据えた第一歩