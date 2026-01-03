「京都金杯・Ｇ３」（４日、京都）高齢騸馬が再び波乱を演出するか。昨年８歳騸馬のサクラトゥジュールが勝利した京都金杯。今年は９歳騸馬のエアファンディタが重賞初Ｖを狙う。前走まほろばＳを制するなど今回のメンバーで最多の７勝。年齢による衰えも見られない。「順調ですし、状態は変わりなく来ています。去勢した効果はありますね。集中力なんかは出ていると思いますよ。京都はベストですしね」と