日本ハムの投手＆野手最年長コンビによる新春対談が実現した。プロ19年目の宮西尚生投手（40）と、18年目の中島卓也内野手（34）がFビレッジの商業施設「サニーテラス」にあるイタリアン「アンティーカ・ピッツェリア・ダ・ミケーレ北海道」でぶっちゃけトーク。ベテランならではの調整法や2人が仲良くなったきっかけ、引退観など、「ミヤタクコンビ」の爆笑トークを上・下の2回にわたってお届けする。（取材・構成＝清藤駿太