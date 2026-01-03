「有力馬次走報」(２日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆カウントダウンＳを制してオープン入りしたイツモニコニコ（牝５歳、栗東・浜田）は、藤懸との新コンビでシルクロードＳ（２月１日・京都、芝１２００メートル）へ。僚馬でギャラクシーＳ２着のバトゥーキ（牡６歳）はバレンタインＳ（２月１５日・東京、ダート１４００メ