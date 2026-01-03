日本ハムの背番号「6」争奪戦がスタートする。過去に柏原純一、田中幸雄、中田翔らチームを代表する選手が背負ってきた番号は現時点で空き番号。新外国人が背負う可能性もゼロではないが、球団幹部は「今、空いているよ。誰かが背負えれば良い」と説明した。一般的に育成選手が支配下選手に昇格した際、2桁番号が多いが「育成選手が（支配下選手になって）いきなり（6番）とかもある」と示唆し、アピールを期待した。