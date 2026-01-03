第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は３日に復路が行われる。「山を制する者は箱根を制する」と言われる。厳しいのは、地面を一歩ずつ踏みしめて修行僧のような忍耐力で急坂を上る５区の山登りだけではない。そのコースを逆に高速で駆け下りていく６区では、平地では考えられないような体への負荷がかかり、まさに身を削る闘いだ。読売新聞オンラインは区間新記録（当時）が生まれた第９６大会（２０２０年）で