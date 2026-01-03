２日の箱根駅伝往路は、青学大が３年連続で制した。３日の復路でも、青学大の優位は揺るがない。過去７回の往路優勝時はいずれも総合優勝しており、先手必勝が得意パターン。６区に登録されている石川浩輝（１年）は未知数だが、８区の塩出翔太（４年）は２年連続区間賞と安定感がある。早大はやや層が薄く、どこまで我慢できるか。個々の能力で青学大に匹敵する中大はエース吉居駿恭（４年）を補欠に残している。国学院大も