「中山金杯・Ｇ３」（４日、中山）定年引退までカウントダウンとなった佐々木晶三調教師（６９）＝栗東＝が、キズナ産駒のウエストナウで重賞制覇を目指す。メンタル面に課題を抱えながらも、ハマった時の威力は間違いなく重賞クラス。大きな飛躍を見込める期待馬を、自信を持って新春の晴れ舞台へ送り込む。トレーナー生活も残り２カ月を切った。３月１日に定年引退となる佐々木師がウエストナウを中山金杯に送り込む。２