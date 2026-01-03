3日も広い範囲で雪となる見込みで、広島県の山陽自動車道では車が立ち往生し、渋滞が続いています。広島県では2日午後8時半ごろ、山陽自動車道上り線大竹インターチェンジから廿日市インターチェンジの間で、雪や路面の凍結により、複数の車が立ち往生しました。NEXCO西日本などが周辺を通行止めにし、車を動かそうとしていますが、午前4時の時点でも広島・大竹市の大竹インターチェンジを先頭に20km以上の渋滞が続き、解消のめど