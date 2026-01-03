日本ハムの新庄剛志監督（５３）が「新生ロッテ」に警戒感を示している。ロッテと言えば２５年シーズンでリーグ最下位。オフには３年間チームの指揮を執った吉井理人監督（６０）が辞任した。代わりにシーズン途中から一軍ヘッドコーチを務めていたサブロー氏（４９）が新監督に就任。シーズン後の秋季練習から選手に猛練習を課すなど積極的にチーム立て直しを図っている。だが日本ハムは２５年シーズンでロッテに２５試合で１