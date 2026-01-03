大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）で、元大関の朝乃山（３１＝高砂）が２０２４年名古屋場所以来９場所ぶりに幕内土俵に上がる。三段目から再起した人気力士の歩みとは――。【朝乃山、再出発の軌跡（３）】６場所ぶりに関取復帰した２５年の秋場所で、初日に十両旭海雄（大島）をすくい投げで破って白星発進。「ケガが明けてからの十両だったので、素直にうれしい」と喜びをかみしめた。十両土俵入りでは「朝乃山