【モデルプレス＝2026/01/03】timeleszの菊池風磨とお笑いコンビ・ハライチの澤部佑がMCを務めるフジテレビ系「アベレー女 〜比べたがるオンナたち〜」が、1月3日23時50分から放送。この度、番組の見どころとMC2人のコメントが到着した。【写真】timelesz菊池風磨「めちゃくちゃ可愛い」と絶賛する女優◆菊池風磨＆澤部佑、初タッグでMC本番組は、トークテーマに沿って集められた“アベレー女”と呼ばれる豪華女性ゲストとご意見番